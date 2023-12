Carro fica com as rodas para cima após capotar em Cachoeiro

Moradores da rua Maria Dias Santana, ficaram assustados com um barulho forte, na tarde da última quarta-feira (6), após um carro capotar de morro abaixo, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 17h30.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para ir até o bairro, pois um carro Honda Civic, preto havia capotado e estava com as rodas para cima. Por conta do capotamento, felizmente, ninguém ficou ferido.

Entretanto, informações indicam que o condutor do veículo perdeu o controle da direção e acabou capotando. Após verificação dos documentos, foi constatado que o carro estava com licenciamento em atraso. Diante disso, foi recolhido para o pátio credenciado do Detran de Cachoeiro.