Carro roubado há mais de um ano é recuperado pela PRF em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais um veículo clonado na tarde desta quarta-feira (13). Desta vez a apreensão ocorreu na altura do Km 399 da BR 101, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo.

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, foi abordado um Fiat Strada prata. Segundo informações da PRF, ao longo da análise feita no automóvel, foram constatados sinais de adulterações nos identificadores do motor e chassi.

O condutor informou que havia adquirido o automotor através de um site, há cerca de 4 meses, e que o vendedor era de Vargem Alta/ES. O carro havia sido roubado em junho de 2022 em Serra/ES.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim/ES, para as medidas legais cabíveis.