Casal é preso suspeito de agredir idosos em Brejetuba

Dois idosos, um senhor de 87 anos, e uma senhora de 103 anos, precisaram ser socorridos após serem agredidos por um casal de suspeitos, na noite da última quarta-feira (20), no distrito de São Jorge, em Brejetuba, região Serrana do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar (PM), no local, os militares localizaram uma senhora, de 103 anos, e seu companheiro, de 87 bastante feridos, além de um homem e uma mulher que foram segurados por populares até a chegada da PM.

No entanto, as vítimas relataram aos policias que os suspeitos os abordaram dizendo que gostavam muito deles e pediram para entrar na casa. Entretanto, após autorização para entrada, o casal de idosos passou a ser agredido por um homem e pela mulher, que utilizaram até uma enxada para golpear o idoso.

Diante disso, as vítimas teriam ainda conseguido correr e se trancar em um quarto, mas os suspeitos conseguiram arrombar a porta e continuaram batendo nas vítimas até populares perceberem o que estaria ocorrendo e seguirem em socorro até o local.

Os suspeitos apresentavam sinais de embriaguez. Também foi constatado que a mulher possuía mandado de prisão em aberto. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Já as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Atendimento (PA) de Brejetuba.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 53 anos, e a suspeita de 44 anos, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil com aumento de pena por ser praticado contra pessoa maior de 60 anos. Em seguida, foram encaminhados ao presídio.

