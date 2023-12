Castelo: moradores ajudam bombeiros a controlar incêndio em marcenaria

Um incêndio em uma marcenaria chamou a atenção de moradores e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), na noite da última quinta-feira (28), no bairro Castelo III, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

O CBM infomou que a equipe foi acionada para atender a ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial no bairro Castelo III. Em seguida, um popular foi até o quartel e informou que havia um incêndio em uma marcenaria.

Entretanto, no local, os militares foram recebidos por populares que se aglomeravam próximo a um foco de incêndio na parte externa da marcenaria, combatendo o fogo com extintores.

Os militares afastaram os populares e constataram que era um pequeno foco, que rapidamente foi combatido e extinto. Felizmente, não houve feridos. A causa do incêndio é desconhecida.