Mulher esfaqueia o filho, toma arma de policial e acaba presa em Guaçuí

Na tarde da última quarta-feira (27), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que uma mulher, de 45 anos, teria dado um golpe de faca no peito de seu filho, de 17, no bairro São Miguel, em Guaçuí, após ele reclamar que a mãe teria furtado o celular dele para comprar drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), no local, a equipe visualizou a mulher com uma faca em punho. Ao dar voz para que ela soltasse o objeto, ela arremessou no mato. Neste momento, a suspeita foi abordada, porém demonstrou agressividade e proferiu palavras de baixo calão aos policiais.

A mulher recebeu voz de prisão pelo desacato, porém correu para uma ribanceira no momento em que seria algemada. Em seguida, a mulher pegou uma madeira e disse que tentaria contra a vida dos policiais. Ao se aproximar da suspeita, ela foi em direção a dois militares, iniciando uma luta corporal e sendo necessário fazer o uso progressivo da força, onde todos caíram no rio.

Entretanto, a mulher conseguiu puxar a arma de um dos policiais, porém o armamento estava devidamente coldreado e travado. A suspeita apontou a arma na direção dos militares tentando efetuar disparos, porém sem êxito, pois o objeto estava molhado e coberto de barro.

A equipe conseguiu imobilizar a mulher e recuperar o armamento. Mesmo imobilizada, a mulher insistia em tomar a arma dos militares, sendo necessário fazer o uso de spray de pimenta para imobilizá-la. Foi solicitado apoio e assim foi possível retirar a mulher do rio com uma corda. No momento de colocá-la no compartimento de segurança da viatura, apesar do grande número de militares no local, ela continuou resistindo à detenção.

Após os militares tentarem fechar a porta do compartimento de segurança, a mulher, alterada e algemada, pegou a arma de um dos policiais, contudo outro militar conseguiu retirar o armamento das mãos da suspeita, sem haver acionamento do gatilho com disparos.

O filho da mulher se apresentou à guarnição e relatou que a mãe teria furtado seu celular para comprar drogas e que ao questioná-la, ela desferiu um golpe de faca que ocasionou um pequeno corte superficial. A mulher foi encaminhada à 6ª Delegacia Regional.