Chuva causa estragos e alagamentos em ruas do distrito de Cachoeiro

A chuva que atingiu o distrito de Itaoca Pedra, na tarde desta sexta-feira (1), provocou estragos e alagamentos em várias ruas do distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Vídeos que circulam pelas redes sociais, mostram a quantidade de água que caiu na região. Vários moradores fizeram registros do quintal de casa e das ruas que foram tomadas pela água da chuva.

Vídeos: Mateus Nunes Sopeletto

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.