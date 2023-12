Comida boa e muita música na 2ª edição da Feira Gastronômica do Caparaó

A segunda edição da Feira Gastronômica do Caparaó “todo sabor do Natal” começa neste sábado (23) em São José do Calçado. O evento é uma iniciativa da GFC Eventos e a Prefeitura do município. O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Aderes, Sebrae e AQUINOTICIAS.COM.

Leia também: FENECAP começa nexta sexta-feira em Alegre

Para quem gosta boa gastronomia regional essa é uma ótima pedida. A segunda edição da Feira Gastronômica do Caparaó “todo sabor do Natal” vai até o dia 31 de dezembro e contará com 15 expositores locais, levando o que há de melhor dos empreendedores locais.

Além de aproveitar a boa gastronomia local os visitantes ainda poderão curtir muita música. Na programação musical estão Mateus Melo, Robson Castro, Mayara Barbosa e D’ávila Leal. Tudo isso gratuitamente na praça da igreja matriz de São José do Calçado, bem em frente a prefeitura.

“Este é o segundo ano que realizamos o evento e sempre é sucesso. Nossa ideia é levar a magia do Natal e ainda fomentar os negócios locais não só em São José do Calçado, como em vários municípios do Caparaó”, afirma o Diretor Jurídico da GFC Eventos, Edielson Rodrigues.

Portanto, se você é da região, não perca esta chance de unir gastronomia e diversão.