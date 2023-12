Como proteger os pets de fogos de artifício nesta virada de ano

As festas de Réveillon podem ser muito divertidas, mas trazem alguns perigos que muitas vezes passam despercebidos por pais e mães de cachorro e gatos. Por isso, como proteger os pets de fogos de artifício é uma dúvida comum, mas há outros riscos que o cãozinho pode correr na festa da virada.

Os fogos de artifícios convencionais, usados por muitas pessoas como cenário para fotos bonitas nas festividades de fim de ano, causam muito estresse nos em cães e gatos por causa dos barulhos. Além disso, os bichinhos podem correr riscos de saúde devido a essa prática.

Isso porque anto os gatos quanto os cachorros são mais sensíveis a sons e ruídos. Eles possuem uma capacidade auditiva quase quatro vezes maior que um ser humano. Então, isso reflete diretamente no incômodo que eles sentem diante dessas situações, como a queima de fogos.

Veja como proteger seu pet de fogos de artifício e outros problemas comuns nesta época do ano:

Fogos de artifício

A noite da virada pode ser um pesadelo para muitos animais. Isso porque fogos de artifício, típicos do ano-novo, podem causar estresse, nervosismo e medo em muitos animaizinhos.

Feche portas e janelas perto da hora da virada e coloque uma música alta;

Caso os fogos comecem e ele continue ouvindo, faça festa, como se fosse uma comemoração;

Ofereça petiscos ou brinquedos que ele adora;

Não se mostre preocupado com o medo dele e se mostre no controle da situação;

Não pegue-o no colo mesmo que ele peça, pois isso demonstra que ele está em situação de perigo;

Teste a técnica da faixa para cachorro, que consiste em passar uma faixa, ataduras ou um pano no cãozinho para diminuir o desconforto. Veja o passo a passo abaixo.

Comida humana

A gente sabe que a maioria das comidas de humanos representa perigo à saúde dos peludos. Mas, no final de ano, as refeições acabam incluindo com frequência são feitas em família ou amigos, e nem todos sabem do riscos que compartilhar pratos humanos pode trazer aos cãezinhos.

Fique atento para garantir que o cachorro não coma nada além do que faz parte da sua dieta normalmente. Ingerir alimentos diferentes do que está acostumado pode fazê-lo vomitar, sofrer uma intoxicação ou ter reações mais graves. Se isso acontecer, leve-o imediatamente ao veterinário.

Exemplos de produtos típicos das refeições de ano-novo que fazem mal ao pet:

Uvas e uvas passas (inclusive in natura)

Chocolate

Macadâmia

Caroço de ameixa

Caroço de pêssego

Cebola

Carnes temperadas

Bebidas alcoólicas

Assim como as comidas humanas, as bebidas alcoólicas são um risco para os animais de estimação. Ou seja: tome cuidado na hora de abrir espumantes e outras bebidas que podem sujar o chão. Desse modo, você evita que o cãozinho tenha fácil acesso a elas. Lembre-se também de ficar atento ao comportamento dele durante as festas e, caso note algo estranho, procure ajuda de um veterinário.

Decoração

A decoração de Natal é colocada em dezembro, mas só sai de cena em janeiro. Por isso, durante o período, é preciso ter atenção redobrada. Luzes, aparelhos eletrônicos e pisca-pisca (que causam choques!) chamam a atenção dos peludos e envolvem energia elétrica, baterias e outros materiais perigosos. Portanto, evite deixar objetos como esses ao alcance dos animais de estimação.

Além disso, outros materiais usados para montar a decoração, como plantas, podem ser tóxicos para os pets. Por exemplo, é o caso da planta bico-de-papagaio, tipicamente usada na decoração de Natal.

Estresse

Festas em família, reencontro com amigos, situações fora da rotina: tudo isso é comum no ano-novo e pode deixar cães e gatos estressados ou nervosos. Por isso, tente evitar ao máximo tirá-lo da própria rotina para garantir uma passagem de ano tranquila para ele.

Falta de atenção

A movimentação do final do ano envolve muitas tarefas e confraternizações. Como resultado, o animalzinho pode ser deixado de lado e receber menos atenção do que antes. Até o risco de fuga com o entra e sai de pessoas da casa aumenta. Em uma época com tantas situações delicadas e estressantes para os peludos, procure não descuidar das suas necessidades — como brincar, passear e muito mais! Ele merece.

Veja como usar a técnica da faixa e veja como proteger os pets de fogos de artifício:

Existe uma técnica bastante recomendada por especialistas chamada Tellington Touch, ou mais conhecida como Técnica da Faixa, que consiste em amarrar uma faixa em pontos estratégicos do pet para que ele se sinta abraçado e calmo durante esses momentos.

Veja como é simples fazer:

1 – Coloque a faixa na altura do peito do cachorro;

2 – Cruze as pontas depois do pescoço, na região do dorso;

3 – Depois, faça o mesmo para baixo, sob o dorso;

4 – Por fim, dê um nó firme perto da coluna;

5 – Garanta que o nó esteja firme, porém, que nenhuma da faixa esteja apertando ou machucando o animal.

Feliz ano-novo para você e seu filhote de quatro patas!