Como usar coturno com muito estilo 

De inspiração obviamente militar, as botas estilo coturno são a opção ideal para proteger os pés da chuva, do frio do inverno e da umidade do ambiente, mas também deixam você com muito estilo.

A sua sola grande, de boa espessura e seu cano alto, proporciona conforto e te deixa seguro para dar os passos que quiser, se você amarrar bem seu cadarço vai ter ainda mais segurança a caminha, é um calçado forte que realmente está pronto para qualquer batalha.

Mas você sabe como usar ele com estilo, como combinar ele com suas roupas e montar looks icônicos?

A criação dele vem de muito tempo atrás e realmente foi implementado para o uso militar que com o tempo se transformou em um calçado desejado por muitos. A marinha e o exército dos Estados Unidos os usavam exclusivamente para proteção dos pés, hoje obvio que ele cumpre com essa função, mas vai muito mais além disse e é sobre isso que vamos nos dedicar aqui.

Estilo e conforto

A maneira como você vai usar seu coturno é muito pessoal, você sempre precisa saber qual seu estilo e o que melhor valoriza sua imagem. Há uma variedade vasta de modelos e com certeza você vai encontrar coturnos que combinem muito com suas roupas para impactar por onde passar, ao preço da bota feminina coturno vai depender exatamente do estilo que ela traz e do material que do qual ele está fabricado.

Coturno com jeans retro

As botas coturno dos anos 2000 marcaram tendência forte na moda das jovens da época, que iam muito por uma linha entre ser um Pop Star ou um Rock Star, se você viveu você sabe.

Se usa muito coturnos com saias curtas, e com jeans de cintura alta largo nas pernas, diferente dos jeans mais ajustados ao corpo no dia de hoje.

Suéter, jeans skinny e coturno

Os suéteres com certeza são peças que sempre estarão na moda, eles não saem do guarda-roupa jamais, sempre é uma peça infalível. Um bom suéter com um jeans mais justo e um coturno são um clássico, sua combinação mostra um outfit supermoderno e vai muito bem para temperaturas mais baixas.

Blazer e coturno

Está peça sempre será incrível com coturno e jeans. Acontece aqui um equilíbrio entre os cortes mais delicados do Blazer com a força das botas coturno se você quiser preencher ainda mais esse outfit como acessório escolha um cinto que traga um poco de atenção para a região do seu tronco.

Saia curta

Esse look pode ir ser percebido por alguns como romântico já para outros pode parecer supre improvável e causar estranheza, é que na verdade estilo é uma questão de concepção e entendimento da roupa e isso é super individual.

Se você escolher por roupas em tons pastéis ou com estampa de flores vai poder super combinar com botas coturno, se você preferir para looks mais básicos opte por pó usar botas que façam referência aos tons das roupas que você escolheu, isso cria uma Idea de uniformidade.