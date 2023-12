Compradores arrematam cafés das Montanhas por mais de R$ 7 mil a saca

Dois cafeicultores de Afonso Cláudio, nas Montanhas Capixabas, tiveram suas sacas arrematadas por R$ 7.080,00 cada durante o leilão internacional do concurso Cup Of Excellence 2023, promovido ontem (06) pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). Luciano Dutra Pimenta, do Sítio Liberdade, com três sacas, e Jeremias Lietig Braga, do Córrego Liberdade, com seis, ficaram entre os finalistas desta edição do concurso, sendo o primeiro em sétimo, e Braga em quinto.

