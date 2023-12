Concerto marca programação de Natal em Alegre neste sábado (16)

Que tal curtir um belíssimo concerto neste sábado (16), em Alegre? O evento faz parte da programação da FENECAP – Feira de Negócios Capixaba “Um Sonho de Natal”, evento que promete unir a magia natalina ao espírito empreendedor no município do Caparaó.

A feira vai até dia 23 de dezembro e é uma iniciativa do AQUINOTICIAS.COM, GFC EVENTOS e Prefeitura Municipal de Alegre, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Aderes e Sebrae.

O evento acontece em conjunto com a 3ª edição do Natal Alegre 2023, “Celebrando a Transparência, Iluminando nossa Evolução”, um festival que promete encantar a todos, iluminando a cidade.

De acordo com o direitor jurídico da GFC Eventos, Edielson Rodrigues, a feira é muito importante para alavancar as vendas dos pequenos e médios comerciantes e empreendedores locais. “Além disso, é uma feira que vai levar ao povo alegrense e também da região do caparaó um momento de bons negócios e diversão para toda família”, conclui.

Acompanhe a programação e não perca nada dessa festa!

Sábado, 16 de dezembro:

18h: Concerto de Natal da EMUSP

21h: Show com Leones Gomes

19h: Apresentação da Orquestra de Violões “Cordas e Acordes”

19h: Apresentação com CavaKids

20h: Show com Daril Vianna

20h: Show com Xemus

20h: Show com Inimigos do Fim

20h: Show com Tina

19h: Chegada do Papai Noel (Divertics)

21h: Show com Mayara Barbosa

19h: Chegada do Papai Noel (Divertics)

21h: Show com Salvador

Data: 15 a 23 de dezembro

Local: Praça 06 de Janeiro e Parque Getúlio Vargas

Acesso: Aberto ao público