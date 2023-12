Confira as dicas de segurança com a rede elétrica durante o Réveillon

O Réveillon é um dos eventos mais festivos e esperados do ano. A data é celebrada em quase todo o mundo e conta com diferentes rituais, mas alguns hábitos já fazem parte da tradição, como a queima de fogos de artifício. Para garantir que a comemoração aconteça em total segurança, a EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, reforça alguns cuidados relacionados à rede elétrica que podem evitar acidentes graves.

Durante a festa, os cuidados devem ser dobrados ao soltar fogos de artifício, que devem ser manuseados cautelosamente, longe das pessoas e da rede de distribuição de energia, para que não haja acidentes.

Nas ruas, é importante lembrar que não é permitido o contato com a rede elétrica presente nos postes. Nessas estruturas estão instalados todos os equipamentos de distribuição, como transformadores, cabos e demais componentes que, energizados ou não, oferecem risco, e, para segurança de toda a população, a Concessionária reforça que não podem ser tocados.

O gestor da EDP, Bruno Mendonça, também alerta sobre os perigos das ligações clandestinas em eventos festivos. “Além de ser crime, as ligações clandestinas aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica. Caso seja necessário, os responsáveis pelos eventos devem procurar a distribuidora com a documentação adequada e pedir ligações provisórias, que serão realizadas por técnicos da concessionária”, explica.

Confira algumas dicas de segurança para aproveitar o Réveillon de forma segura

Não solte fogos de artifício ou bombas perto da rede elétrica.

Jamais tente reutilizar os fogos que tenham falhado.

Não atire fogos dentro de lugares fechados como residências, janelas, garagens ou carros.

Nunca lance artefatos, como balões, ou fogos de artifício em direção à rede elétrica.

Jamais se aproxime de fios partidos ou caídos no solo.

Não utilize os postes para fixar ornamentações e evite instalar enfeites em local próximo à rede elétrica.

Não toque a rede elétrica.

Não faça ligação clandestina, pois elas aumentam o risco de acidentes com a rede.

No caso de qualquer ocorrência com a rede de distribuição de energia elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

