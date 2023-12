Confira as novas intervenções viárias na Francisco Lacerda de Aguiar

Com apoio da Prefeitura de Cachoeiro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está dando prosseguimento às intervenções previstas no projeto de requalificação viária da avenida Francisco Lacerda de Aguiar, elaborado pela equipe de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo).

Na tarde desta segunda-feira (4), o órgão deu início ao alongamento de um canteiro na região do Posto Senna. Para viabilizar os trabalhos, o trecho da avenida Francisco Lacerda de Aguiar entre o Easy Hotel e o edifício do Ministério Público do Trabalho está em meia-pista, sentido rodoviária.

Além disso, a rua João Bezerra está interditada para o tráfego de veículos no trecho entre o acesso à avenida Lacerda de Aguiar e a rua Norma Pacheco.

Leia também: Obras de macrodrenagem avançam em Cachoeiro e devem ser concluídas em breve

Intervenções também na avenida Aristides Campos

Paralelamente às intervenções realizadas pelo Dnit na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) também realiza etapas do projeto de requalificação viária, na avenida Aristides Campos.

As intervenções, que estão sendo executadas no período noturno, compreendem o trecho da antiga fábrica da Selita e o trevo do Posto Senna.

Projeto foi aprovado pela população

O projeto de requalificação viária da avenida Lacerda de Aguiar, que também inclui intervenções na avenida Aristides Campos, foi elaborado por técnicos em mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo) e apresentado à população em audiência pública no último mês de julho.

As mudanças incluem um conjunto de intervenções que visam reduzir pontos de retenções que geram transtornos e acidentes de trânsito. Confira abaixo um vídeo com todos os detalhes do projeto: