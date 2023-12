Confira os jogos do Campeonato de Futsal em Alegre, nesta segunda (4)

A Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), anuncia a 5ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal e promete mais uma rodada repleta de jogos incríveis.

Nesta segunda-feira (4), o Campeonato de Futsal de Alegre terá 3 jogos, com um total de 6 equipes jogando. Todos os jogos serão no Ginásio Victor Emanuel Alcuri, o primeiro jogo da noite começa às 19h.

Com a participação de 12 equipes talentosas, esta competição mantém as chamas do esporte acesa no município de Alegre, é o ponto de encontro da paixão pelo futsal com o espírito competitivo dos atletas locais.

Uma noite repleta de bons jogos, habilidades, estratégias e muita torcida. O Campeonato Municipal de Futsal pretende ser mais que uma competição esportiva, é um evento que une a comunidade em torno do amor pelo esporte.

A Prefeitura de Alegre convida todo município para o evento, com intuito de tornar o momento ainda mais especial.

“sentir a energia pulsante das partidas, o calor da competição e a camaradagem que só o esporte proporciona”.

Confira os jogos do Campeonato de Futsal em Alegre:

Café x Centro, às 19h

Tuna x Vila Alta, às 20h

Internacional x Celina, às 21h