Confira os mitos e verdades sobre os cuidados com os animais no réveillon

Muito sobre o que é falado sobre os cães em época de réveillon deixa os tutores assustados. No entanto, muitas coisas são verdadeiras. Confira os mitos e verdades sobre os cuidados com os animais de estimação nas festas de fim de ano!

Em suma, as tradicionais reuniões familiares para celebrar a chegada de um novo ano são sempre marcadas por muita alegria e comemorações, e têm ganhado novos integrantes nos últimos anos: os pets inseparáveis.

Aliás, cada vez mais presentes nos lares, é importante saber a maneira correta de lidar com esses animais ao sair um pouco da rotina e estar pronto para possíveis emergências.

Pensando nisso, a veterinária Marcela Barbieri, especialista em comportamento canino, revela o que é mito e o que é verdade quando o assunto é petiscos e agrados que podem fazer mal aos pets. No entanto, algumas coisas precisam atenção.

Chocolate pode fazer mal para cachorros

Uva e uva passa são lanches saudáveis para cães

O álcool pode ser divertido para os pets

Todos os enfeites da decoração da festa são seguros para cães

Deixar o cão comer comida humana nas festas pode ser perigoso

Cachorro também merece comer um docinho

O animal pode esperar a festa acabar para ser socorrido

Oferecer a comida que o pet está acostumado antes da festa é uma boa ideia

Cuidado com o barulho dos fogos de artifício, isso pode incomodar o cachorro

Marcela Barbieri é veterinária comportamental, zootecnista e adestradora há mais de oito anos. Aliás, seus vídeos fazem sucesso nas redes sociais.

Em suma, dedicada ao bem-estar e ao comportamento canino, ela transformou a vida de centenas de tutores e dos animais deles.

Aliás, além de atendimentos presenciais e online, ela também compartilha conteúdo sobre comportamento canino nas redes sociais.

