Conheça o promissor atacante ex-Vasco contratado pelo Estrela do Norte

João Wesley Moraes Fontoura, tem 19 anos, e está atualmente no Estrela do Norte. Mesmo sendo novo, o atacante é muito promissor, e já conta com formação na base do Vasco e uma passagem pelo Avaí.

João Wesley começou sua formação em 2018, na base do Vasco da Gama “um clube maravilhoso, que me acolheu durante 5 anos, lá fui muito feliz, tendo conquistado vários títulos, como: carioca Sub-15, Sub-17 e sendo vice-campeão do Brasileirão Sub-17”, ressaltou João.

Em seu último ano no Vasco da Gama, o atacante foi emprestado ao Avaí-SC, onde foi vice-campeão do Campeonato Estadual Sub-20. Após esse período, o atacante retornou a Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, e agora, jogará o Capixabão de 2024, pelo Estrela.

“O Estrela do Norte abriu as portas para que eu pudesse fazer a pré-temporada e consequentemente disputar o Capixabão 2024. Sei que essa temporada será grandiosa para o clube, e principalmente para mim. Estarei disputando meu primeiro campeonato profissional, ainda com idade de base”, disse o atacante.

Segundo o atleta, ele não poderia agradecer apenas uma pessoa que tenha ajudado ele em toda sua trajetória “Não conseguiria pontuar apenas uma pessoa que me ajudou em toda essa trajetória, são muitos nomes, como: Edimar Binoti, Pastor Romulo, Fábio índio, Wellington (du brejo), Ricardo Brasil e meus empresários Bruno Araújo e Rodrigo, que fizeram grande parte no meu crescimento pessoal e profissional. Agradecer acima de tudo a Deus e minha família, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado”, finalizou João Wesley, atacante do Estrela.

