Com ex-Vasco, Estrela anuncia seu elenco para a temporada de 2024

No último final de semana, o Estrela do Norte publicou em seu Instagram o elenco para a disputa do Capixabão, afinal, a temporada de 2024 já está batendo na porta. Todavia, foram apresentados vinte e cinco atletas e um preparador de goleiros para compor o elenco.

Aliás, em outubro, o Estrela já havia anunciado a contratação do técnico Ney Barreto para a temporada, junto do auxiliar técnico Marcus Dantas e o preparador físico Gustavo Aquino.

Contudo, o time cachoeirense irá disputar um amistoso no próximo sábado (30), às 16h, no Sumaré, contra o Porto Vitória. Visando a preparação para o Campeonato Estadual de 2024, afinal, o Estrela faz sua estreia no Capixabão dia 20 de janeiro, onde enfrenta o Vitória FC, na primeira rodada.

Entre os atletas anunciados pelo Estrela, muitos passaram por clubes conhecidos em todo Brasil, como por exemplo: o atacante João Wesley, que já teve passagens por Vasco da Gama e Avaí FC.

Elenco do Estrela

Goleiros:

Gabriel Palma

Gustavo Baioco

Zagueiros:

Admilton

Caio Pacheco

Yuri Garcia

Laterais:

Carlinhos (esquerdo)

Douglas Alves (esquerdo)

Teteu (esquerdo)

Osvaldir (direito)

Gabriel Cunha (direito)

Meio Campistas:

Alex Pixote

Linnick

Liniker

Andinho

Vandinho

Rodrigo Fernandes

Guilherme Vieira

Welton Heleno

Nauhan

Atacantes:

João Wesley

Djeimes

Odilavio

Dija

Raphael Carioca

Renato Mattos

Aliás, o Estrela também anunciou Braz, novo preparador de goleiros. Assim, o elenco profissional do Estrela estaria “fechado” para a próxima temporada.

