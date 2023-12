Conheça os ganhadores da campanha Natal Feliz é Aqui

Na noite desta terça-feira (26), foi realizado, na Praça de Fátima, o sorteio da tradicional campanha “Natal Feliz é Aqui”, promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci) com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Apesar da chuva, uma multidão compareceu ao local do sorteio, na região central da cidade, para conhecer os felizardos ganhadores do automóvel zero quilômetro (VW Polo Track), duas motocicletas modelo Honda Biz, duas TVs de LED e muitos outros prêmios, como bicicletas, instrumentos musicais, telefones celulares e sofás.

Durante esta que é a 14ª edição da importante campanha para o comércio cachoeirense, foram distribuídos 700 mil cupons, o mesmo número do ano passado.

Segundo a Acisci, mais de 250 lojas participam da promoção, pela qual compras acima de R$ 80,00 deram direito ao cupom aos clientes.

Confira os ganhadores:

Carro: Matheus Agrizzi Moraes

Moto: Kimberly Barbosa Santos

Moto: Felipe Silva Jerônimo

Bicicleta: Maria Andressa Fonseca Freire

Bicicleta: Marcelo M. Paulo

Estofado: Álvaro Barcelos da Silva

Estofado: Paulo Roberto

Instrumento musical: Karla Dillen

Instrumento musical: Anderson Bosi

TV: Juliane Perim Vargas

TV: Guilherme Paulo

Smartphone: Sônia de Araújo Silva

Smartphone: Clóvis Guimarães Paganotti