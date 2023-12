COP28: Findes promove debate sobre mudanças climáticas

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) promove neste domingo (03) durante a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP28, o painel “Mudanças climáticas: o papel do governo, das instituições e do setor produtivo”.

O encontro vai acontecer às 17 horas, no horário de Dubai, no estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e vai reunir lideranças e especialistas capixabas para debater temas voltados para a descarbonização, transição energética e mobilização do poder público e privado para uma agenda ESG.

De acordo com a presidente da Findes, Cris Samorini, a ideia foi reunir atores decisivos para a construção e a implantação de políticas públicas e de uma agenda de desenvolvimento socioeconômico cada vez mais sustentável.

“Vamos ter a oportunidade de ouvir como diferentes instituições e stakeholders vêm atuando em prol desse objetivo. A transição energética, o mercado de carbono, a economia circular e a conservação das florestas são compromissos que devem ser assumidos por todos. Se queremos garantir um futuro sustentável, é fundamental dividirmos a responsabilidade entre os diferentes setores e esferas.”

Além de Cris Samorini, compõem a mesa redonda o governador do Estado e presidente do Consórcio Brasil Verde, Renato Casagrande; o secretário de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni; o diretor Sudeste da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), chefe do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoa) do MPES e Promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo de Vitória, Marcelo Lemos; o diretor Executivo de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade da Suzano, Fernando Bertolucci; e o representante do Comitê Gestor do Instituto de Estudos Climáticos do Espírito Santo (IEC-ES), Neyval Costa Reis Jr.

Espaço da indústria

O painel coordenado pela Findes acontecerá no estande da CNI, que pela primeira vez terá um espaço próprio em uma COP. Trata-se de uma área de 100 metros quadrados, na chamada Zona Azul.

Além da Findes, representantes de outras federações assim como da CNI marcam presença na maior conferência de mudanças climáticas do mundo. Ao todo, mais de 100 empresários e lideranças estão representando a indústria brasileira.

O estande da CNI está sediando debates, painéis e apresentações de empresas convidadas. O espaço conta ainda com duas maquetes de plantas industriais: uma para explicar como se produz o hidrogênio verde, no qual o Brasil é uma potência em ascensão; e outra para demonstrar como a semente de macaúba palmeira nativa e disseminada pelo território brasileiro, pode se tornar um biocombustível.