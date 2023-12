Correios lançam no ES primeira agência móvel do país

Nesta sexta-feira (15), durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, os Correios vão lançar o Correio Móvel Veicular (CMV). Trata-se da primeira agência itinerante dos Correios do Brasil.

A partir do dia 2 de janeiro, a unidade móvel começa a circular e atender os distritos de Patrimônio do Ouro, Estrela do Norte, Monte Pio e Limoeiro, no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo.

O Correio Móvel Veicular (CMV) é uma agência em uma van que vai aos lugares mais distantes e de difícil acesso, garantindo o acesso aos serviços postais. Durante o lançamento do serviço, a estatal também vai apresentar o selo e o carimbo comemorativos do Contorno do Mestre Álvaro, retratando a nova rodovia e a montanha que dá nome à via.