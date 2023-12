Menina de 12 anos é levada ao hospital com suspeita de estupro em Mimoso

Uma criança, de apenas 12 anos, precisou ser levada ao Hospital Apóstolo Pedro, na madrugada do último domingo (24), após dar à luz a um bebê no centro de Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados pela equipe do hospital para irem até a unidade para averiguar a suspeita de crime de estupro de vulnerável. Ao chegarem na unidade, os policiais fizeram contato com a equipe de emergência de plantão. Eles informaram que o padrasto e a mãe da criança, de 12 anos, chegaram no hospital, onde a criança estava com um bebê no colo.

Segundo a equipe de emergência, a bebê tinha acabdo de nascer, pois estava com o cordão umbilical conectado ao corpo. Foi realizado atendimento a criança de 12 anos e ao bebê, e a médica disse que o bebê estava saudável e que iria encaminhá-los ao hospital de Cachoeiro de Itapemirim para a realização de exames, pois não houve acompanhamento durante a gestação.

Entretanto, ao perguntar a mãe e o padrasto como a criança de 12 anos ficou grávida, eles responderam que ela usou uma toalha e cuecas do padrasto, pois não tinham conhecimento da gestação e que a criança reclamava apenas de dores.

Diante disso, os responsáveis e a criança foram encaminhadas ao Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ), juntamente com o Conselho Tutelar para que sejam tomadas as medidas cabíveis.