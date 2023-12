Polícia Militar apreende arma e munições dentro de carro em Muqui

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na última segunda-feira (25), uma pistola e munições que estavam escondidas dentro de um carro, na ES 177, na zona rural de Muqui.

De acordo com a PM, a equioe foi acionada por alguns adolescentes que estavam em uma bicicleta, onde um deles, de 15 anos, relatou que um homem armado estava conduzindo um veículo Chevrolet Ônix, de cor prata, e que foi possível visualizar através da janela da porta dianteira.

Entretanto, os demais adolescentes confiramaram a fala do amigo e apontaram para o referido veículo que se deslocava para um estrada próxima à rodovia. Diante disso, os policiais foram atrás do veículo e avistaram o suspeito fechando a porteira de uma propriedade.

Neste momento, os militares abordaram o suspeito e fizeram busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao perguntar sobre a pistola, o suspeito informou que estava sobre o banco do carro, onde foi encontrada pelos policiais. No carregador, estavam cerca de 11 munições 9mm CBC Luger. O suspeito informou ainda que é morador de Cachoeiro de Itapemirim, e que teria ido até Muqui visitar sua namorada.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido juntamente com a arma apreendida para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

