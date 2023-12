Criança de 4 anos é encontrada morta dentro de van escolar

Uma criança de quatro anos foi encontrada morta dentro de uma van escolar na Mooca, na zona leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 18, segundo a Polícia Militar (PM). O menino estava embaixo de um dos bancos e não saiu do veículo quando o profissional responsável por leva-lo à creche chegou ao local.

De acordo com a PM, por volta das 16h houve um chamado para uma ocorrência na rua Barra do Turvo. Ali, os policiais encontraram a criança morta dentro de uma van escolar. Aos PMs, o responsável afirmou ter levado a criança ao Centro de Educação Infantil (CEI) Brás-Mooca, horas antes, e, quando foi buscá-la, não a encontrou mais. Então procurou em vários lugares e a encontrou, já morta, dentro da van.

O caso foi registrado no 8º DP. Se confirmada a versão da PM, será o segundo caso de criança morta dentro de van escolar em pouco mais de um mês. Em 14 de novembro, um menino foi esquecido dentro de um veículo de transporte na Vila Maria (zona norte de São Paulo).

A capital paulista teve nesta segunda-feira média da temperatura máxima de 31,6°C e os menores índices de umidade se aproximaram dos 30%, de acordo com o CGE da Prefeitura.

Estadao Conteudo

