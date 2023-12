Prefeitura de Cachoeiro divulga classificação final de processo seletivo

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou na última quinta-feira (14), a classificação final do processo seletivo simplificado. O edital foi lançado no dia 27 de novembro, pela Secretaria Municipal de Administração (Semad).

A saber, a lista completa está disponível no portal da prefeitura e pode ser conferida clicando AQUI.

Sendo assim, o objetivo é preencher 429 vagas temporárias nos serviços públicos municipais.

Ao todo, serão ofertadas 429 vagas. São oportunidades para 44 tipos cargos diferentes, como: auxiliar de serviços gerais; auxiliar de obras e serviços públicos; artífice de obras e serviços públicos; operador de máquinas leves; eletricista; auxiliar administrativo; motorista; operador de máquinas e veículos especiais; auxiliar em saúde bucal; agente administrativo; cuidador social; técnico de laboratório e análises clínicas; técnico de segurança do trabalho; técnico em prótese dentária; técnico em edificações; técnico em radiologia; técnico em informática; técnico em meio ambiente; técnico em enfermagem; arquiteto; assistente social; bibliotecário; biólogo; contador; enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro eletricista; engenheiro florestal; farmacêutico (20 horas); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico da família; médico clínico geral; médico do trabalho; médico veterinário; nutricionista; profissional de educação física (bacharelado); psicólogo; odontólogo da família; enfermeiro da família; e professor pedagogo (peb-d) (atuação exclusiva na secretaria municipal de desenvolvimento social).

Além disso, há vagas para pessoas com deficiência (PCD) e, ainda, formação de cadastro de reserva. Após a inscrição, o processo seletivo seguirá para a etapa de declaração de títulos, de caráter classificatório, e chamada para comprovação de títulos, pela ordem de classificação, de caráter eliminatório.

