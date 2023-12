Criminosos se passam por representantes do Estrela para aplicar golpes

O Estrela do Norte Futebol Clube, de Cachoeiro de Itapemirim, foi a público alertar sobre criminosos que estão se passando por representantes do clube para aplicar golpes.

O intuito dos criminosos é tentar extorquir dinheiro de pessoas e atletas. Supostos atletas, familiares e representantes, todos em nome do Estrela FC, entraram em contato e prometeram contratos para as vítimas. Ou seja, fazer parte do elenco do Estrela, porém, em contra partida, pediam dinheiro para intermediar as negociações.

Carlos Alberto Madella, diretor do Clube, disse que foi surpreendido com a notícia, “Infelizmente alguns atletas caíram no golpe, esse é um golpe bastante comum no mundo do esporte, não por parte dos clubes, mas de pessoas mal intencionadas, que se aproveitam dos sonhos dos jovens. Mostram falsos mundos e fundos, e acabam lesando as pessoas”.

O presidente reforçou que o estrela não trabalha assim, o clube trabalha profissionalmente “o Estrela não recebe nada de jogador, atletas, de ninguém. Estrela paga, é um empregador, o método de contratação sou eu mesmo que faço, são sempre feitos por contratos”, ressaltou Carlos Madella.

Segundo o diretor, a forma de contratação não é dessa maneira, tem um processo a ser seguido, não é dessa forma que acontece um contrato profissional. O ENFC lamenta e repudia essas tentativas de golpe, e pede ajuda para eliminar os golpistas.

“O que aconteceu é que essa pessoas foram enganadas. Porém, o Estrela não tem nada a ver com isso, simplesmente inventaram uma história para os meninos e infelizmente eles caíram, o clube também foi pego de surpresa, e não tem nada que possamos fazer para ajudar, o que eles tem que fazer é procurar a delegacia, registrar a ocorrência e ver se eles conseguem resolver isso, responsabilizar quem fez isso com eles, da parte do clube não tem nada, o Estrela não participou de nada disso”, reforçou Madella.