Decisão da Taça Nosso Esporte de Futsal é nesta terça-feira (5)

Nesta terça-feira (5), Cachoeiro vai conhecer os grandes campões da Taça Nossa Esporte, modalidade futsal. Os jogos serão realizados no ginásio do Centro Universitário São Camilo, localizado no bairro Paraíso, a partir das 19h. Aberto ao público, a entrada é totalmente gratuita.

A primeira decisão será a disputa da categoria sub-9. A princípio, vão se encarar os times do Projeto Nossa Criança e Projeto Bola no Pé. Logo depois, é o jogo das equipes da sub-11, Projeto Bola no Pé e Projeto Nossa Criança disputam o título.

Já na categoria adulto, o bairro BNH está bem representado por suas duas equipes que vão promover um emocionante duelo em busca do primeiro lugar. Os times do BNH de Baixo e BNH de Cima entram em quadra na grande final, em busca do título da Taça Nosso Esporte de Futsal.

“Chegou a hora de conhecermos os grandes campeões, mas a verdade é que todas as equipes participantes foram vencedoras e nos proporcionaram jogos espetaculares. Convidamos a todos para conferir as finais”, expressa o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

O evento começa às 19h, no ginásio do Centro Universitário São Camilo, e você não pode ficar de fora dessa!