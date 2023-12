Decoração de Natal de Cachoeiro será inaugurada neste domingo (10)

Uma das épocas mais esperadas do ano está chegando, e para comemorar, a Prefeitura de Cachoeiro preparou uma decoração especial de Natal na Praça de Fátima, situada na avenida Beira Rio.

A partir deste domingo (10), às 20h, mais uma vez, as famílias poderão curtir o espaço enfeitado e com diversas atrações.

O local está recebendo uma ornamentação que contará com luzes piscas-piscas de vários tipos, cores e tamanhos; esculturas temáticas e iluminação especial. Haverá, também, o presépio da Sagrada Família e a vila do Papai Noel que será um espaço onde a população poderá tirar belas fotos.

A tradicional árvore de Natal da cidade também estará presente. O ponto principal da decoração terá 17 metros de altura e será totalmente embelezada. As famílias poderão apreciá-la fazendo muitos registros fotográficos inesquecíveis.

“O Natal é uma data especial que merece ser comemorada, sempre. A decoração natalina transforma a praça de Fátima em um ponto de lazer e encontro das famílias, além de proporcionar um incremento da economia criativa da cultura, com a feira de artesanato”, salienta a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

“Além de ser uma época muito especial para as famílias, o Natal também é muito aguardado pelo comércio local, e a decoração natalina, na região central da cidade, aumenta a circulação de pessoas, aquecendo as vendas e criando um ambiente agradável, de confraternização entre amigos e familiares”, destaca o prefeito Victor Coelho.

