Dezembro Vermelho: roda de conversa marca campanha em Cachoeiro

Nesta quarta (6), os pacientes assistidos pelo Centro de Referência em Infectologia Abel Santana (Crias) participam de uma roda de conversa em alusão à campanha Dezembro Vermelho, em Cachoeiro.

A partir das 10h, servidores e assistidos conversam sobre prevenção e tratamento da Aids e infecções sexualmente transmissíveis.

Além disso, aqueles que se sentirem à vontade para compartilhar suas próprias histórias, impressões e opiniões sobre o assunto poderão se expressar, com o objetivo de trocar experiências e permitir uma melhor compreensão sobre o processo de diagnóstico e tratamento.

A ação é uma iniciativa do município para marcar a campanha nacional Dezembro Vermelho, que busca promover a prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV ou Aids, bem como de outras infecções sexualmente transmissíveis.

Cachoeiro está engajado nessa luta e dispõe, hoje, do CRIAS, que oferece exames gratuitos para detecção de hepatites B e C, sífilis e HIV. Aliás, uma vez confirmado que o paciente contraiu uma delas, o tratamento é iniciado, imediatamente, via Sistema Único de Saúde (SUS).

Outra porta de entrada, entretanto, para conseguir exames e tratamento, são as diversas unidades de saúde espalhadas pelo município.

Crias

Endereço: Rua Raulino de Oliveira, nº 02, Centro (em frente à Catedral).

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: (28) 3155-5387 / 3511-8246