Drogas são apreendidas com ajuda do cão da PM em bairros do ES

Na tarde da última quarta-feira (6), equipes de Força Tática e K9 do 2º Batalhão apreenderam uma quantidade de drogas, em um terreno baldio, em bairros de Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM) informou que, após receberem informações, as equipes policiais com auxílio do cão farejador, Rex, localizaram 16 buchas de maconha, em um terreno baldio, próximo à quadra sintética, no bairro Padre Gianni e 29 pinos de crack, no bairro Bonfim. Nenhum suspeito foi encontrado.

Os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Nova Venécia.