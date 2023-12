Polícia apreende submetralhadora e diversos tabletes de maconha no ES

Na tarde da última quinta-feira (8), a equipe da Patrulha Rural do 2º Batalhão, com o apoio do Serviço de Inteligência do 13º Batalhão, apreendeu armas, drogas e munições na região de Santa Rosa, em São Mateus. Um suspeito com mandado de prisão em aberto foi detido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após receber informações dando conta que um grupo criminoso que agia no município de Boa Esperança estaria escondido em uma área rural da região de São Mateus, foi montada uma operação que resultou na detenção de um jovem de 23 anos.

Ele foi localizado na própria residência em posse de uma submetralhadora de fabricação caseira 9mm, dois carregadores alongados, um revólver calibre 38, 14 munições 9mm, seis munições calibre 38, 78 tabletes de maconha e uma balança de precisão. Na ação, uma televisão roubada foi recuperada.

O homem também tinha mandado de prisão em aberto e estava com tornozeleira eletrônica, que foi retirada por ele para dificultar sua localização.

O suspeito foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus juntamente com os materiais apreendidos.