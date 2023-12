Drogas são encontradas em meio a vegetação em Mimoso do Sul

A Polícia Militar (PM), encontrou, na tarde desta terça-feira (12), uma quantidade de drogas escondidas em meio a vegetação, localizada no bairro Serrano, em Mimoso do Sul. A ação ocorreu por volta das 12h.

De acordo com a PM, a equipe fazia patrulhamento, quando receberam informações de um morador, que preferiu não se identificar, dizendo que um homem estaria escondendo drogas e armas em meio a uma vegetação no bairro.

Segundo a testemunha, há uns dez dias, avistou o suspeito entrando na vegetação com uma bolsa e um enxadão, e saindo somente com a ferramenta. O morador disse, ainda, que o homem, todos os dias, saia do local com uma sacola na mão.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o local informado, onde ao nos aproximarmos nenhum suspeito foi localizado. A cadela Diana, que indicou um ponto em meio a vegetação, que ao ser desenterrado por um policial, condutor da cadela, foi localizado uma bolsa com as mesmas características descritas na denúncia e que após ser verificado, continha 278 pinos de cocaína.

Portanto, o material apreendido foi entregue na Delegacia de Mimoso do Sul, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.