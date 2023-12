Mulher é presa tentando entrar com drogas em presídio de Cachoeiro

Uma mulher, de 43 anos, foi presa, na última segunda-feira (11), após tentar entrar com uma quantidade de drogas na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI).

Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a mulher se preparava para entrar na unidade, quando foi abordada por agentes penitenciários. Durante a revista de rotina na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), uma mulher foi interceptada para passar pelo aparelho de revista “Boody Scan”.

Portanto, no momento da revista, os agentes encontraram com a mulher 28 buchas de maconha, que seriam entregues para um interno, de 42 anos.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PC) informou que a mulher, de 43 anos, e o interno, de 42 anos, foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

O homem foi encaminhado novamente à Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) e a mulher foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI).

