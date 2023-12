Eleições 2024: cotado para chapa em São Paulo, Datena se filia ao PSB

O jornalista e apresentador, José Luiz Datena, se filiou, nesta terça-feira (19), ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). A cerimônia de filiação ocorreu na sede nacional do partido, em Brasília.

O evento contou com a participação do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, do vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.

LEIA TAMBÉM: STF mantém 44 horas semanais e regionalização do piso da enfermagem

Os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e da Paraíba, João Azevedo, também prestigiaram a oficialização da chegada de Datena ao partido.

Ainda fizeram-se presentes outras autoridades como deputados federais e senadores da sigla.