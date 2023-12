Em recesso a partir de quarta (20), Anchieta manterá serviços essenciais

Durante o recesso da Prefeitura de Anchieta, que será concedido no período de 20 a 31 de dezembro, muitos serviços e setores irão funcionar em regime de escala ou plantão.

A Guarda Municipal, a Limpeza Pública, a Educação e o Pronto Atendimento Municipal funcionarão normalmente durante o recesso em Anchieta. Já outros setores, como os da Saúde irão adotar regime de escala ou plantão. A Farmácia Municipal, o transporte da saúde, entre outros, estará funcionando todos os dias.

Os setores da Secretaria de Assistência Social estarão de plantão, atendendo por telefone. A Secretaria de Pesca e Aquicultura irá manter os serviços de rádio para atender os pescadores.

Já a Agricultura e Abastecimento, estará com a equipe da patrulha mecanizada de plantão. A Gerência de Comunicação Social também estará de plantão durante todo o período.

Serviços da Saúde:

– ESF 1: irá funcionar no dia 26/12 das 07h às 14h para realização do Teste do Pezinho. As Urgências e Emergências deverão ser direcionadas ao Pronto Atendimento Municipal.

– Farmácia Básica: irá funcionar todos os dias, das 07h às 16h, enquanto o Pronto Atendimento Municipal estará funcionando todos os dias, 24h.

– Vigilância em Saúde: Atendimento antirrábico, surto ou emergência em saúde serão realizados no PA e/ou Hospital Padre Humberto (Mepes).

– Vigilância Epidemiológica: estará de sobreaviso para atendimento externo.

– Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação: A Regulação Municipal, em parceria com a Coordenação do ESF 1, irá funcionar todos os dias, das 07h às 15h, prestando o Serviço MV Soul, realizando a entrega de agendamento de consultas marcadas via Estado.

– Transporte Sanitário (serviço de transporte de pacientes para exames e consultas em outras cidades): irá funcionar durante todo o recesso, das 07h às 15h.

– Auxílio Funeral – Assistência Social: (28) 99923-0685 / (28) 99253-1428