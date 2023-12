​Empresa abre 250 vagas de emprego para início imediato em Vila Velha

A empresa Manserv anunciou a abertura de 250 vagas de emprego em Vila Velha para contratação imediata. A companhia é multiespecializada em prestação de serviços que tem como foco o desenvolvimento de projetos inteligentes, utilizando um ecossistema integrado para impulsionar negócios de forma sustentável.

Os novos postos de trabalho são destinados a funções operacionais e administrativas que abrangem uma ampla variedade de profissões e que oferecem benefícios como plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.



As vagas contemplam diversos profissionais, como eletricista (categorias A, B, C, D, E e F), eletricista de apoio (BR), ajudante de eletricista, notificador, técnico de segurança do trabalho, supervisor de logística, líder de almoxarifado, almoxarife, auxiliar de almoxarifado, operador de munck/empilhadeira, auxiliar de movimentação de materiais e assistente administrativo.



Também há oportunidades para artífice, auxiliar de limpeza, programador, assistente de programação, supervisor CCM, supervisor STC, supervisor de turmas, coordenador técnico CCM, coordenador técnico STC, inspetor de qualidade, backoffice, técnico de viabilidade, técnico de inventário, assistente técnico, técnico de segurança do trabalho e médico do trabalho.



Para se candidatar, o interessado pode entregar currículo na Avenida Desembargador Mario Silva Nunes, nº 287, no bairro Jardim Limoeiro (Serra), próximo ao supermercado Sempre Tem. Ou pode obter mais informações pelos WhatsApps (27) 99634-3808 e (27) 99616-6903, e pelos e-mails gabriele܂lopes@manserv܂com܂br e estefany܂monfardini@manserv܂com܂br.



Com 38 anos de experiência no mercado, mais de 650 contratos assinados com empresas de médio e grande portes e com sete mil pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, a Manserv possui 35 mil colaboradores, sete escritórios regionais e está presente em todas as regiões do país, oferecendo serviços customizados para atender às necessidades dos clientes.



“Estamos felizes com esta iniciativa da Manserv de ofertar 250 oportunidades de emprego sem Vila Velha. Essa diversidade de vagas em várias funções operacionais e administrativas, representa um incremento significativo para a economia local. Esta empresa, com sua experiência, soluções inteligentes e projetos sustentáveis, contribui diretamente para o fortalecimento do mercado de trabalho em nossa região, oferecendo não apenas empregos, mas também benefícios essenciais para os profissionais contratados. Esta é uma parceria valiosa que valorizamos e apoiamos”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.