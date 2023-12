Especial de Natal em Anchieta nesta quinta (21) terá Cia de Música Alegro

O município de Anchieta entra de vez no clima de natal e promove nesta quinta-feira (21), um especial de Natal. O espetáculo vai acontecer na Praia Central, a partir das 20h30, com a Cia de Música Alegro, sob direção do maestro Inarley Carletti e participação de 100 alunos da rede municipal.

Inárley é maestro há mais de 20 anos e o musical já se apresentou em vários países. O maestro conta que a companhia surgiu para a realização de musicais em Guarapari. Mas a ideia foi crescendo e saiu de um público de 400, para mais de duas mil pessoas.

“A ideia era levar a música clássica, pouco conhecida, através de musicais. Mesclamos instrumentos clássicos com a música popular, e assim nasceu a companhia musical, do clássico ao popular”, explica.

Serviço

Especial de Natal

Local: Praia Central de Anchieta

Horário – 20h30

Atração – Cia de Música Alegro, sob direção do maestro Inarley Carletti e participação de 100 alunos da rede municipal.