Estado já realizou mais de 120 mil cirurgias eletivas neste ano

O Espírito Santo caminha para fechar o ano de 2023 com excelente marca na saúde capixaba. Até o momento, já foram realizadas, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 120.060 cirurgias eletivas em todas as regiões de saúde do Estado, ultrapassando a meta do Plano Estadual de Redução de Filas (OperaES), que estipulava 110 mil cirurgias para este ano.

O número de cirurgias eletivas já é 13% maior que o ano de 2022, com 105.825 cirurgias realizadas – dado também superior à meta de produção, estipulada em 102 mil cirurgias no ano passado.

“São 33 unidades hospitalares, entre rede própria e contratualizada, que trabalham em prol da entrega do melhor serviço para a população capixaba. A execução do Plano OperaES contempla várias especialidades cirúrgicas e continuaremos no empenho para entregar ainda mais serviços em 2024, ampliando o acesso ao usuário das cirurgias eletivas”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Entre as especialidades que mais realizaram cirurgias estão a oftalmológica (54.256), geral (18.729), ortopédica (11.260), urológica (4.993) e ginecológica (4.609). As cirurgias eletivas são aquelas que podem ser programadas, que não é considerada de urgência.

Os procedimentos ocorrem em todas as quatro regionais de saúde do Estado: norte, central, metropolitana e sul. Ainda, segundo o Plano OperaES, cada unidade hospitalar, seja ela da rede própria da Secretaria da Saúde (Sesa) ou contratualizada para atender às demandas do SUS, tem metas de produção a serem cumpridas ao longo do ano.

“A ampliação e a entrega realizada este ano também se vale pela organização das unidades hospitalares, que, além de atender urgências e emergências, geriram de forma notável a sua produção eletiva”, disse o secretário Miguel Duarte.

Além do trabalho desenvolvido pela Sesa, soma-se ao esforço de ampliar a realização de cirurgias eletivas o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF), instituído por meio da Portaria GM/MS nº 90, de 03 de fevereiro de 2023.