Estão abertas as inscrições para a Copa de Beach Soccer 2024

A Copa Municipal David da Silva de Beach Soccer está chegando! E por isso a Secretaria dos Esportes e da Juventude de Anchieta abriu inscrições para o campeonato.

Os times podem se inscrever até a próxima segunda (18), na sede da secretaria.

Na segunda, às 18h, haverá uma reunião com representantes dos times inscritos para alinhar as regras e repassar informações necessárias, incluindo calendário dos jogos.

Os jogos da Copa de Beach Soccer devem começar oficialmente no dia 05 de janeiro de 2024, na Arena de Verão, sendo montada nas areias da Praia Central de Anchieta.

No ano passado 11 times disputaram a taça e todos os jogos deixavam lotada as arquibancadas da arena.

