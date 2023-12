Estrela do Norte inaugura o Centro Administrativo José Godoi Filho

O novo Centro Administrativo está de portas abertas à torcida estrelense. Na última quinta-feira (7), o Estrela do Norte Futebol Clube realizou uma cerimônia de inauguração, na sede do Sumaré, que contou com a presença dos veículos de imprensa, conselheiros e torcedores.

O conselheiro José Godoi Filho “Dequinha” recebeu uma homenagem do clube, aliás, recebendo em vida a homenagem de dar nome ao novo espaço, amplo e moderno.

“Este é um sonho antigo, um projeto que existe há muito tempo dentro do Clube e que agora conseguimos entregar aos nossos sócios e à torcida.”, disse o presidente Bruno Mazzocco.

Dequinha, conselheiro homenageado, também fez seu discurso na cerimônia de inauguração e falou sobre a importância do espaço para reviver a história.

“É um imenso orgulho. Isso foi gerado por todos que já passaram pelo Estrela do Norte Futebol Clube. Falo em nome de todos os que passaram e não estão aqui. Parabéns ao patrimônio e todos aqueles que passaram e tentaram fazer o melhor. Tive a felicidade de passar e contribuir para o clube”, afirmou Dequinha.

A princípio, o Centro Administrativo ocupa uma área de 400m², em três pisos. Ao longo de hall com exposição de troféus, salas de reuniões, escritórios e cobertura. Aliás, o título capixaba de 2014 tem um espaço especial, no hall de entrada.

Logo após a inauguração do Centro Administrativo, os alunos da “Academia de Futebol” do Estrela, que recebe crianças e adolescentes de 6 a 13 anos, ganharam diplomas.

Veja as fotos da inauguração:

Foto: Divulgação