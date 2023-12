Estrela enfrenta Porto Vitória neste sábado (30), no Sumaré

Estrela do Norte e Porto Vitória vão se enfrentar neste sábado (30), às 16h, no estádio Estádio Mário Monteiro (Sumaré). A entrada para o jogo amistoso é totalmente gratuita.

Nesta semana, o Estrela do Norte FC revelou em seu Instagram oficial, atletas e membros da comissão técnica, que vão defender as cores do clube na próxima temporada, e consequentemente, disputar o Campeonato Capixaba de 2024.

Com o elenco completo, o que resta é a vontade de ver o Estrela jogar, e neste sábado (30), o clube cachoeirense fará seu primeiro teste, para entrar com o pé direito no Capixabão do ano que vem. Aliás, não é segredo que a torcida estrelense está ansiosa para ver o clube novamente em campo, agora, com elenco totalmente renovado.

Contudo, o Estrela faz sua estreia no Capixabão dia 20 de janeiro, contra o Vitória FC, fora de casa. O campeonato estadual será transmitido pela TVE.

Em entrevista feita com o treinador do Estrela do Norte, Ney Barreto, em Outubro deste ano, o “professor” disse que as expectativas são boas para o próximo Capixabão. Porém, prega cautela no campeonato, uma vez que tem clubes com investimento maior na competição.

