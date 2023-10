Ney Barreto fala sobre as expectativas do Estrela para o Capixabão

O Estrela do Norte FC anunciou seu novo treinador para a temporada: Ney Barreto foi o nome escolhido pela diretoria do time cachoeirense.

O novo técnico do Estrela do Norte afirmou que as expectativas são boas para o próximo Capixabão, porém, prega cautela para o campeonato, uma vez que tem clubes com investimento maior na competição.

“As expectativas são boas, a gente sabe o quão difícil será esta competição (Campeonato Capixaba), a gente sabe que alguns clubes vem fazendo um investimento pesadíssimo para a temporada, bem mais do que nos últimos anos, não só um, alguns clubes, então isso nós obriga a sermos mais criteriosos e mais criativos na hora de uma montagem de elenco”, reforçou Ney Barrreto.

Ney também comentou sobre a dificuldade da montagem de elenco, uma vez que o orçamento para a temporada, segundo o técnico, seria metade de alguns clubes da competição: “nós não temos nem metade do orçamento desses clubes, mas pela tradição do Estrela, a gente tem que ser competitivo, brigar lá em cima, não só pela tradição, mas também pela ambição de todo profissional, que trabalha, independente disso, a gente tem que procurar sempre estar brigando lá em cima”, disse o novo técnico do Estrela, reforçando a tradição do clube de Cachoeiro.

O técnico também pediu a paciência dos torcedores: “é um longo processo de montagem de elenco, mas Ney pretende buscar jogadores que vão dar a vida pelo objetivo”.

“A gente vai buscando jogadores aos poucos, não é simples, a gente está buscando, a expectativa é a melhor possível, fazer nosso trabalho quietinho, sem muito alarde. Não temos a badalação que outros clubes tem, mas, talvez assim seja até melhor pra fazer nosso trabalho ali quieto, trabalhando duro, com jogadores que queiram fazer parte do processo, dar a vida pelo nosso objetivo, isso vai ser muito importante”, completou Ney Barreto.

Ney comentou sobre o sentimento em voltar ao Estrela

Ney passou pelo clube em 2021, agora faz seu retorno ao time que lhe abriu as portas no Espírito Santo. “Estrela foi o clube que me abriu as portas no estado, que eu aprendi a gostar, a amar. Estou feliz, ansioso para que a gente comece logo, efetivamente os trabalhos, porque trabalhando a gente já está desde o dia que fechou, reunião diária, busca por atletas, montagem da equipe de comissão, enfim, não é uma coisa que só vai acontecer a partir da apresentação, a gente já está trabalhando. Então, minha expectativa é a melhor possível para a casa que me abriu as portas, espero que a gente consiga realizar um grande trabalho” disse o novo técnico do Estrela do Norte, em sua segunda passagem pelo clube.