Estudante capixaba é convocada pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro

Protagonista na educação e no esporte, a estudante capixaba Ana Clara da Conceição, do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D’almeida Lucas, localizada em São Cristóvão, Vitória, foi convocada pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) para participar do Projeto Camping Escolar Paralímpico, na modalidade de voleibol sentado.

O Projeto Camping Paralímpico Escolar do CPB visa selecionar, preparar, treinar e acompanhar aproximadamente 150 atletas em várias modalidades das Paralimpíadas Escolares, em duas fases de treinamento, sendo a primeira do dia 28 de janeiro ao dia 04 de fevereiro, e a segunda do dia 06 de julho ao dia 12 de julho.

A estudante foi selecionada por seu destaque e pelo desempenho exemplar que ela demonstrou para o mundo na disputa das Paralimpíadas Escolares de 2023, que foram realizadas em São Paulo. Muito entusiasmada pela conquista, ela falou sobre a alegria que sentiu ao receber o comunicado.

A diretora da Emef de São Cristóvão, Zenilda Souza Santos, destacou que a estudante começou a se destacar a partir de sua participação nos Jogos Escolares Municipais de Vitória (Jemvi). Segundo ela, a estudante que antes era tímida, passou a ter mais confiança e autoestima.

“Lembro quando fui à sua sala para parabenizá-la pela indicação, a estudante demonstrou satisfação ao receber os aplausos de seus colegas. É notável a mudança da estudante em todos os aspectos, autoestima, autoconfiança e relação interpessoal, bem como todos os benefícios que o esporte proporciona. Nesse sentido, estamos muito felizes com a sua convocação para o Camping Paralímpico, em São Paulo, já na torcida pelo sucesso”, celebrou a gestora.

Quem também falou cheia de orgulho sobre a estudante foi sua treinadora, Kelley Bonicenha. Ela falou sobre o grande potencial de Ana Clara e também ressaltou a importância de sua participação no camping escolar.

“A Ana Clara é uma menina com grande potencial para o Voleibol Sentado.

Eu tinha certeza que ela seria destaque nas Paralimpíadas Escolares. Ela representou muito bem a sua escola, o município de Vitória e o Espírito Santo, e agora está entre as melhores atletas do Brasil quando o assunto é Voleibol Sentado, na categoria estudantil”, disse.

A treinadora comentou ainda sobre a expectativa do desenvolvimento da estudantes nos próximos anos. “O Camping vai ajudá-la tanto no aprimoramento técnico da modalidade, quanto em questão de visibilidade Nacional. Tenho certeza que num futuro próximo a veremos brilhar pelas quadras do Brasil a fora”, completou.