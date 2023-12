Família procura rapaz que desapareceu após sair de casa em Piúma

A família de Thiago Lira Moralis, de 37 anos, está desesperada sem notícias do rapaz que desapareceu após sair de casa no dia 20 de dezembro, às 16h, no bairro Jardim Maily, em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo.

A mãe Dalila Maria Lira, relatou que o filho estava em casa quando deu um surto psicótico e saiu de casa. “Meu filho estava bem, dentro de casa. Do nada, ele deu um surto piscótico dentro de casa por conta da ansiedade e da depressão e saiu. Ele usa medicação para o tratamento e suspendeu o uso por conta própria. Pode ser que isso contribuiu para que ele surtasse”, explicou.

Segundo Dalila, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia por conta do desaparecimento do filho e que pessoas estão aproveitando da situação para realizar trote. “Estão ligando para o meu número de telefone e fazendo trote. Peço que parem e me ajude a encontrar o meu filho que está desaparecido”, disse.

A família pede que se alguém encontrar o Thiago ligue para o número de telefone: (28) 99976-2186.