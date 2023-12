Feminicídio: suspeito é preso em poucas horas pela polícia no ES

A Polícia Civil (PCES), por meio do plantão do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), prendeu, na noite desse sábado (09), um homem de 75 anos que assassinou a facadas sua esposa, Carmelita MontiVerde Moreira, de 73 anos, no bairro Jardim Carapina, na Serra.

O suspeito foi localizado horas depois do crime no bairro Cidade Continental.

Na tarde desse sábado (08), policiais militares foram acionados para se dirigirem ao Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, para verificar a informação de que uma mulher havia dado entrada com ferimentos de arma branca.

Na UPA, a equipe fez contato com uma mulher de 48 anos que informou aos militares que foi até o local, pois foi informada que o pai tentou tirar a vida da mãe dela no bairro Jardim Carapina. Devido ao estado de saúde da vítima, não foi possível obter informações sobre o ocorrido.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves com ferimentos gravíssimos no tórax e peito. No entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Por volta das 19h, a equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP) recebeu uma denúncia indicando que o autor do homicídio estaria na casa do irmão, proprietário de um bar, no bairro Cidade Continental, na Serra.

Ao chegar ao local, o irmão informou à equipe que o suspeito estava em sua casa. Ao abordar o indivíduo, a equipe o informou sobre a prisão e o conduziu à presença da autoridade policial para as devidas providências.

Testemunhas que presenciaram o crime foram encaminhadas para prestar depoimentos sobre o ocorrido. Em depoimento, o indivíduo relatou que era casado há 53 anos com a vítima e confessou tê-la esfaqueado. Ele afirmou ter saído de casa com uma faca para confrontá-la sobre supostas traições.

O suspeito alegou que a vítima mantinha relacionamentos extraconjugais, o que o envergonhava, e que, há 10 anos, ela se recusava a manter relações sexuais, continuando a se envolver com outros homens.

O suspeito admitiu ter ameaçado diversas vezes acabar com a vida da esposa se a situação persistisse, mas negou ter um relacionamento conturbado com ela. Acrescentou que optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.

Ele foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), ameaça, perseguição contra idoso e contra mulher por razões da condição de sexo feminino e violência psicológica. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).