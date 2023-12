Polícia prende homem poucas horas após cometer crime em Cachoeiro

Um homem, de 41 anos, foi preso, na manhã da última quinta-feira (7), pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro, após ele mesmo ligar para a polícia e pedir para se entregar.

O homem, que tem mandado de prisão expedido pela Comarca de Apiacá, no Sul do Estado, é, ainda, suspeito de cometer o crime de lesão corporal naquela mesma manhã. Não há informações sobre o estado de saúde da vitíma.

Após verificação dos fatos, os agentes levaram o homem a 7ª Delegacia da Polícia Civil, em Cachoeiro, para as devidas providências.

