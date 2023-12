Fenecap “Natal Iluminado” foi um sucesso de público e negócios

A Fenecap – Feira de Negócios Capixaba ‘Natal Iluminado’, que ocorreu em Jerônimo Monteiro entre os dias 15 e 17 de dezembro foi um sucesso. O evento foi mais uma iniciativa da GFC Eventos em parceria com a Prefeitura do município, e apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Aderes, Sebrae, Incaper e AQUINOTICIAS.COM.

De acordo com o Diretor Jurídico da GFC Eventos, Edielson Rodrigues, os três dias de Fenecap movimentaram a economia local. “Tivemos uma grande participação da comunidade, interação com artistas locais. Foram três dias de praça lotada de pessoas, seja fazendo compras, aproveitando a gastronomia ou se divertindo”, salienta Edielson.

Ele revela ainda que além do público adulto, as crianças também aproveitaram para se divertir com a decoração de natal. “Recebemos muitos elogios quanto a organização e pedidos para que continuemos realizando o evento. Aproveito para agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores que apostaram na feira e colaboraram para este sucesso”, completa.

Já o prefeito de Jerônimo Monteiro, Sérgio Fonseca, diz que ficou extremamente satisfeito com o resultado da feira.

“É uma atividade importante para movimentar a cidade valorizando nossos atrativos e comércio. Agradeço parabenizo aos empreendedores que aceitam o chamado, a equipe da prefeitura pelo esforço e compromisso e ao governo do estado pelo incentivo e desejamos que Jerônimo receba, outras vezes, essa feita tão importante para os negócios da cidade”, disse.

Para finalizar, o Diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, agradece ao apoio do o governador Renato Casagrande, e a diretoria da Aderes, por meio do presidente Gavine, e dos gerentes Hugo Tofolli e Juliano Nogueira. “É muito importante contar com todas estes envolvidos na realização destes projetos, que fomentam o crescimento do Caparaó e a interiorização do turismo em nossa região”, finaliza Elias.