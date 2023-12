Filha encontra corpo da mãe com sangramento dentro de casa no ES

Uma mulher, de 28 anos, foi encontrada morta, na manhã da última terça-feira (19), pela própria filha, de 13 anos, dentro de casa, no bairro Santa Maria, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada e prosseguiu em Santa Maria, onde uma mulher de 28 anos foi encontrada morta pela filha de apenas 13 anos, em um quarto da residência onde moravam.

Entretanto, a menina relatou aos militares que a mãe teria entrado para dormir em um quarto com o namorado, enquanto ela e dois irmãos dormiam em outro. Durante a madrugada, ela teria acordado para ir ao banheiro e estranhou o barulho alto de um aparelho celular no quarto da mãe, além do som de um ventilador, mas voltou a dormir.

Já por volta das 7h da manhã, a adolescente teria se levantado e seguido até o quarto da mulher, momento que já encontrou a mãe sem vida, com sangramento na boca e nas partes íntimas. Mas o namorado já não estava no local.

O namorado da vítima, um adolescente de 17 anos, se apresentou aos militares no local e relatou que teria dormido com a mulher, mas que teria levado para trabalhar na plantação de mamão e saído de casa por volta das 6h20.

Diante do fato, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação.