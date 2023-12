Mulher é morta com golpes de faca no pescoço em cidade do ES

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta, na madrugada desta terça-feira (20), com cortes de faca no pescoço, em um terreno baldio, no bairro Cobilândia, em Vila Velha.

A Polícia Militar (PM), informou que a equipe foi acionada na madrugada para verificar a informação de que o corpo de uma mulher havia sido encontrado em um terreno baldio. No local, os militares constataram a morte da vítima que tinha um corte profundo no pescoço.

Entretanto, um homem em situação de rua se apresentou aos militares e relatou que seria usuário de drogas e que a vítima também fazia uso de drogas na região. O homem, relatou ainda, que teria ouvido gritos vindos do local e que, ao verificar, encontrou a mulher caída.

Diante do fato, nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.