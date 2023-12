Fofura! Mãe dos sêxtuplos de Colatina posta foto dos bebês

A mãe dos sêxtuplos de Colatina, Quezia Romualdo, de 29 anos, usou as redes sociais para compartilhar fotos dos bebês. Em uma publicação fofa, que encantou os seguidores, ela divulgou imagens de Henry, Maytê, Lucca e Eloá.

Os quatro bebês seguem internados em um hospital de Colatina e apresentam evolução a cada dia. Eles completam três meses de vida no próximo dia 01 de janeiro. Ainda não há uma data prevista para alta dos bebês.

“Gratidão a Deus por esses milagres nas nossas vidas”, escreveu Quezia na publicação ao lado das fotos.

Sêxtuplos de Colatina

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, em um parto que durou dez minutos. A mãe Quezia Romualdo estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana. O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

A princípio, a expectativa da equipe médica era de que a gravidez alcançasse as 30 semanas. Porém, Quezia completou 27 semanas no dia 30 de setembro, um dia antes do parto, fase considerada de prematuridade extrema.

O pequeno Matteo não resistiu e faleceu com cinco dias de vida. E após enfrentar algumas complicações renais e no coração, o bebê Théo também veio a óbito, no dia 05 de dezembro.