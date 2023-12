Frei Enéas Berilli, vigário da Consolação morre aos 87 anos

O Frei Enéas Berilli, vigário da paroquial da paróquia Nossa Senhora da Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim, morreu aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), para cuidados de uma leucemia e relativos à idade.

Conforme informações da Pastoral da Comunicação (PASCOM), o velório de Frei Enéas começará neste domingo (17), às 12h, na Matriz Nossa Senhora da Consolação. Duas missas serão celebradas às 17h e 19h deste domingo. A igreja permanecerá aberta até as 23 horas. Na segunda-feira (18), a igreja será reaberta às 05h30.

Natural de Muqui, a missa fúnebre será às 14h pelo Provincial Frei Francisco Javier Tello e, em seguida, o sepultamento no Cemitério Municipal, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro.

